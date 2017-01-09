Греческая полиция рассказала о причинах смерти консула РФ

Источник в афинской полиции утверждает, что на теле обнаруженного мертвым в собственной квартире российского консула Андрея Маланина не найдено признаков насильственной смерти, передает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

По их данным, полиция уже приняла за основу версию о том, что смерть консула РФ произошла по естественным причинам — их установит экспертиза.

Информацию о том, что смерть Маланина признана естественной, подтвердили в российском дипломатическом представительстве в Афинах. В заявлении уточняется, что умерший занимал должность заведующего консульским отделом.

Андрею Маланину было 55 лет. В понедельник, 9 января, он не пришел на работу и не отвечал на телефонные звонки. Его коллеги по консульству обратились в полицию и вместе с ее сотрудниками отправились к консулу домой.

После вскрытия двери квартиры хозяин был обнаружен мертвым, он лежал на спине. В сообщениях СМИ подчеркивается, что квартира была заперта изнутри. Несмотря на отсутствие следов насилия на теле, афинская полиция решила провести расследование смерти Маланина.