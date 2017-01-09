Иркутский минздрав опроверг сведения о новых жертвах «Боярышника»

Жители Иркутска, скончавшиеся от отравлений после новогодних праздников, пострадали не от концентрата для ванн «Боярышник». Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Шкурская.

«Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови. Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Пока Минздрав не располагает данными от патологоанатомов», — сообщила Шкурская агентству.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники в Иркутске умерли от отравления метанолом два человека, а в больнице находятся еще трое.

Напомним, 17 декабря стало известно, что в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». К концу года из 123 пострадавших скончалось более 70 человек.

В настоящее время госпитализированы трое пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Новых случаев отравления метиловым спиртом в Иркутске не зафиксировано.