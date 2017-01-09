«Ъ» подтвердил закрытие оффлайн-версий «Власти» и «Денег»

Генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин рассказал, что ИД прекратит выпуск бумажных версий еженедельных журналов «Деньги» и «Власть». Об этом сообщает RNS.

«С сегодняшнего дня бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" просто не будут выходить, они будут в онлайне. Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме — они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома», — пояснил Желонкин.

По его словам, данное решение логично в контексте того, что многие печатные медиа ушли в интернет. Желонкин пояснил, что доходы от рекламы в бумажных версиях компенсируют расходы на печать тиражей самих журналов, и это - бессмысленно.

Однако гендиректор ИД отметил, что печатная версия журнала «Огонек» продолжит свое существование.

Ранее о закрытии «Власти» и «Денег» в соцсетях сообщили сотрудники издательского дома.