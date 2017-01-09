СМИ сообщили о сокращении нефтяных поставок РФ в Белоруссию

В первом квартале 2017 года Минэнерго РФ сократит экспорт нефти в Белоруссию на 12%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания сообщили, что объем поставок сократится до 4 млн тонн вместо заявленных в ранее утвержденном графике 4,5 млн тонн. Они предположили, что сокращение вызвано неурегулированным спором о выплате долга за газ.

5 января 2017 года министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории страны на 7,7%. С 1 февраля по 31 марта стоимость возрастет с 267,2 до 287,9 российских рублей.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что белорусский долг за газ из-за недоплаты составил 281 млн долларов.