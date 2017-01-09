Минюст разрешит изымать у должников единственное жилье

Минюст РФ подготовил поправки к запрету на изъятие единственного жилья должников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Изменения, которые планируется внести в Гражданский процессуальный кодекс, предусматривают возможность подобного изъятия в случае, если недвижимость двукратно превышает размер законодательных норм по метражу на человека. В соответствии с действующим законодательством, взыскание по исполнительным документам не затрагивает единственное жилье должника, равно как и ипотечное жилье, которого предполагаемые поправки к закону также не касаются.

Согласно Жилищному кодексу, госнорма площади жилого помещения устанавливаются региональными властями. Например, в Москве эта норма равна 18 кв. м на человека.

О начале работы над поправками в Гражданский процессуальный кодекс Минюст объявил в конце ноября 2016 года. Внести поправки потребовал Конституционный суд, вставший на сторону кредиторов для «удовлетворения их имущественных интересов». Однако отмечалось, что «необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования».