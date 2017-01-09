ПФР сообщил о сроках единовременной выплаты

Единовременная выплата пенсионерам размером 5 тысяч рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Сроки доставки не зависят от того, получают ли пенсионеры деньги через Почту России или другую доставочную организацию.

Обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется, необходимые документы уже содержатся в выплатном или пенсионном отделе.

Закон о единовременной выплате Госдума приняла в начале ноября 2016 года. Ее получат 44 млн пенсионеров, военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. На выплату казна выделила 220 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единовременная выплата будет для многих пенсионеров выгоднее, чем индексация в течение года. Он подчеркнул, что с февраля пенсия будет проиндексирована на инфляцию 2016 года, и в бюджете заложены на это средства.