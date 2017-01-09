СМИ рассказали об одобрении кандидатуры Панайотова на участие в «Евровидении»

Финалист шоу «Голос» Александр Панайотов может представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Его кандидатуру уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала, сообщает Life.ru.

По данным источников, в этом году Первый канал решил поступить, как и в предыдущие годы, и отобрать представителя на конкурс советом российского оргкомитета.

Представители канала объявят о своем решении представителям «Евровидения» через месяц, а уже они официально назовут имя конкурсанта.

Между тем, сам Панайотов, который является выходцем из Запорожья, рассказал, что он пока не в курсе решения Первого канала.

В самой же музыкальной дирекции канала отметили, что пока не могут назвать кандидата от России, хотя «решение практически уже принято».