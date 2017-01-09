Таможенники объяснили задержку посылок в новогодние праздники

Федеральная таможенная служба выступила с разъяснениями по поводу имевших место в новогодние праздники проблем с доставкой посылок. В сообщении говорится, что эти проблемы были связаны с проведением выборочных проверок.

Указанные проверки коснулись менее 1% всех посылок, заверили в ФТС РФ. Также таможенники подчеркнули, что не вносили никаких изменений в действуюшие правила оформления международных почтовых отправлений, ввозимых в страну, и экспресс-грузов.

Напомним, 6 января стало известно, что популярный китайский торговый онлайн-сервис AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров российским покупателям, объясняя это возникшими проблемами на таможне.

В тот же день информация о временном прекращении доставки товаров по SPSR поступила от пресс-службы британского интернет-магазина ASOS.

Некоторое время спустя агентство РБК со ссылкой на жалобы потребителей сообщило, что службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов начали требовать от покупателей сканированные копии паспортов.

В Роскомнадзоре, комментируя ситуацию, назвали ее «непростой». По словам представителя надзорного ведомства Вадима Ампелонского, специалисты службы до сих пор не до конца разобрались в сложившихся обстоятельствах.