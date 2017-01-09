В Кремле заявили об усталости от обвинений Москвы в хакерских атаках

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил обвинения России в хакерских атаках с «охотой на ведьм». Он констатировал «серьезную усталость» Москвы от подобных подозрений, сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему любую причастность Москвы и обвинения в том, что к каким-либо хакерским атакам могут иметь причастность официальные лица, или официальные ведомства Российской Федерации, мы категорически исключаем», — сказал Песков.

Он также сообщил, что во время новогодних праздников никаких контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа не было. Песков подчеркнул, что встреча на высшем уровне возможна только после вступления Трапа в должность.

«Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план», — сказал Песков. При этом он отметил, что формат будущей встречи значения не имеет.

«Понятно, что, если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно, аккуратно — с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений. Поэтому, конечно, любые контакты на высшем уровне являются предметом очень тщательной подготовки», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 5 января американская разведка обвинила высшее руководство России в причастности к хакерским атакам на сервер Демократической партии США перед президентскими выборами.