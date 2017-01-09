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09 января 2017, 18:37
мошенничество Сергей Полонский Юрий Чайка

Полонский предложил Чайке лично возглавить сторону обвинения по его делу

Сергей Полонский
Сергей Полонский
Фото: wikipedia.org

Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, предложил генпрокурору России Юрию Чайке возглавить сторону обвинения в его деле, передает РИА Новости.

«Давайте вы придете на суд и возглавите сторону обвинителей», — написал Полонский в открытом письме российскому генеральному прокурору.

Бизнесмен при этом пообещал, что, если Чайка мотивированно обоснует его вину, то он публично покается.

Сергея Полонского обвиняют в мошенничестве в размере 2,4 млрд рублей при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля». Согласно обвинительному заключению, Полонский и его подчиненные вывели средства из проекта по строительству корпуса 18 комплекса «Кутузовская миля». Строительство было остановлено в 2009 году, когда были возведены пять этажей. Из «недостроя» были проданы 103 квартиры из 379. Потерпевшими были признаны 103 дольщика, заплативших за свои квартиры. Получив средства, Полонский вывел из них как минимум 1,5 млрд рублей по договорам займа для строительства других объектов, в том числе небоскреба «Федерация» в комплексе «Москва-сити».

Кроме того, Полонского обвинили в хищении средств у дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера», строительство которого так и не началось. Потерпевшими были признаны 12 человек. Свою вину бизнесмен не признал ни по одному из пунктов обвинения.

В случае, если Полонский будет признан виновным по двум этим эпизодам, ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее адвокат обвиняемого Славик Брсоян подтвердил намерение Полонского баллотироваться на пост президента России.

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