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09 января 2017, 13:16
Википедия демография статистика

Число умерших в 2016 году знаменитостей оказалось меньше ожидаемого

Justin Sewell/Flickr

В конце 2016 года в прессе неоднократно рассказывали, сколько известных людей умерло в течение года. В результате широко распространилось мнение, что этот год особенно выделялся числом умерших знаменитостей. Однако анализ, проведенный специалистами лаборатории MIT Media Lab Массачусетского технологического института, показывает, что это утверждение не вполне верно и на самом деле знаменитостей в 2016 году умерло меньше, чем ожидалось при сохранении тенденций, наблюдающихся с 2000 года.

Определение «знаменитых людей», использованное в анализе, основывалось на Википедии, которую авторы называют «формой культурной памяти». Знаменитыми признавались люди, статьи о которых в Википедии существуют на двадцати или более языках. Смертность среди них действительно была меньше прогнозируемой.

При этом авторы отмечают, что, если рассматривать «суперзвезд», статьи о которых в Википедии есть на семидесяти или более языках, то их в 2016 году действительно умерло необычно много: шестнадцать по сравнению с девятью в 2015 году. Исследователи обращают внимание также, что общее число знаменитостей, если пользоваться выбранным критерием, год от года растет. Поэтому они склонны объяснять повышение смертности среди них просто ростом их общего числа.

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