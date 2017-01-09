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09 января 2017, 15:30
астрономия космос НАСА

Космический телескоп Хаббл подготовил карту пути «Вояджеров»

«Вояджер-1»
«Вояджер-1»
NASA, ESA, G. Bacon (STScI)

На конференции Американского астрономического общества был представлен доклад о предстоящем пути космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», сделанный на основе наблюдений космического телескопа Хаббл. Сообщение об этом также опубликовано на сайте НАСА.

Оба «Вояджера» были отправлены в космос в 1977 году для исследования Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна, в дальнейшем их путь лежал за пределы Солнечной системы. Как сообщили специалисты из НАСА, аппараты смогут передавать на Землю информацию еще в течение ближайших десяти лет. Сейчас «Вояджер-1» находится на расстоянии более 20 миллиардов километров от Земли, «Вояджер-2» успел улететь на 17 миллиардов километров. Траектории аппаратов направлены под углом к плоскости эклиптики, в которой лежат орбиты большинства планет Солнечной системы, причем «Вояджер-1» летит выше, а «Вояджер-2» – ниже. Аппараты уже пересекли гелиосферную ударную волну, где из-за взаимодействия частиц солнечного ветра с межзвездным веществом происходит резкое замедление солнечного ветра до звуковых скоростей. «Вояджер-1» уже пересек и гелиопаузу – внешнюю границу солнечного ветра, таким образом покинув Солнечную систему.

Хаббл наблюдает за «Вояджерами». Илл.: NASA, ESA, Z. Levay (STScI)

При помощи телескопа Хаббла ученые собрали информацию об областях космического пространства, в которых «Вояджерам» еще предстоит побывать. Оказалось, что впереди лежит облако межзвездного вещества, богатое водородом, а также содержащее некоторые количества более тяжелых элементов, например, углерода. Область, где находятся оба «Вояджера», ученые называют «локальной межзвездной средой». Ожидается, что на ее преодоление потребуется несколько тысяч лет, причем «Вояджер-2» сделает это быстрее, чем «Вояджер-1», примерно за две тысячи лет, так как облако газа, окружающее Солнечную систему, несимметрично и под плоскостью эклиптики завершается раньше, чем над ней.

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