Минздрав решил доработать антитабачную концепцию

Проект российской концепции государственной политики противодействия курению, о котором со ссылкой на разработавшее его министерство здравоохранения сегодня сообщили СМИ, будет отправлен на доработку, передает «Интерфакс».

В процессе доработки будут учтены мнения, высказанные по поводу отдельных положений концепции представителями федеральных органов исполнительной власти, пояснил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

По его словам, представленный документ изначально позиционировался именно как проект, который определенно предстоит дорабатывать. С призывом серьезно обсудить концепцию уже выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали о том, что новая «антитабачная» концепция Минздрава предполагает введения ряда радикальных мер в рамках борьбы с распространением курения — например, запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2014 года, а также увеличение продолжительности рабочего дня курильщикам на усмотрение работодателей (пропорционально времени, потраченному ими на перекуры).

С критикой проекта уже выступили производители табака. По словам вице-президента компании «Филип Моррис Интернэшнл» Сергея Слипченко, инициатива Минздрава носит дискриминирующий отрасль характер, является избыточной и при этом не гарантирует эффективности. Кроме того, заявил Слипченко, столь жесткие ограничения легального производства и торговли табачной продукцией может привести к росту контрабанды и контрафакта.