В США упала гигантская секвойя с тоннелем

В США в калифорнийском парке больших деревьев Calaveras буря спровоцировала падение гигантской секвойи. В дереве еще в 1880 году был проделан тоннель. Об этом сообщается в Facebook парка.

Как отметили в парковой службе, перед падением дерево уже находилось в плохом состоянии, «едва держалось, листва сохранялась лишь на одной ветке».

Точный возраст дерева не сообщается, но в данном районе он может достигать 1,2 тысяч лет. Диаметр дерева у основания достигал 10 м.

Тоннель в секвойе прорубили с целью сделать его достопримечательностью по аналогии с гигантским деревом в Йосемитском национальном парке. Именно из-за тоннеля дерево стало сохнуть.