Израильский посол в Великобритании извинился за слова сотрудника дипмиссии

Посол Израиля в Великобритании извинился за слова одного из сотрудников дипмиссии, заявившего, что хочет «сместить» британского заместителя министра иностранных дел Алана Дункана. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление ведомства.

«Посольство Израиля осуждает высказывания в отношении Дункана, они полностью недопустимы, высказывания были сделаны младшим сотрудником посольства, который не является израильским дипломатом, и который в ближайшее время завершает работу в дипмиссии», — сказано в документе.

Разговор, в котором израильский дипломат Шаи Масот назвал «идиотом» главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, и высказал желание «убрать» его заместителя Алана Дункана, был записан и опубликован телеканалом Al Jazeera.

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6