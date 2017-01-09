Победа Трампа принесла российским миллиардерам 29 млрд долларов

Укрепление рубля и рост стоимости российских ценных бумаг на фоне известия о победе республиканца Дональда Трампа в президентских выборах США принесли миллиардерам из РФ 29 млрд долларов, утверждает Forbes.

Например, акционер нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко благодаря 16-процентному росту акций НОВАТЭКа нарастил стоимость своей доли до 1,8 млрд долларов, после чего продал ее. Теперь он занимает пятое место в списке 200 богатейших бизнесменов РФ по версии того же издания (на данный момент его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов).

Наибольшую выгоду из победы Трампа — 1,9 млрд долларов — извлек председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, который занимает первое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов за 2016 год с состоянием, оцениваемым в 14,4 млрд долларов.

В общей сложности российские миллиардеры с момента избрания Трампа президентом США увеличили свое состояние на 29 млрд долларов — это максимальный показатель среди всех стран мира, исключая сами Соединенные Штаты. При этом американца нарастили свой капитал в среднем на 2.8% каждый, а россияне — на 7,1%.

Существенную роль в формировании этой тенденци, по мнению экспертов, сыграло укрепление рубля на протяжении года и процессы на рынках, связанные с ожиданиями улучшения российско-американских отношений после смены власти в США.