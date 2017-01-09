Нацразведка США предрекла возникновение конфликтов в ближайшие пять лет

Аналитики Национальной разведки США пришли к выводу, что в течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен холодной войны уровня, сообщает Reuters.

Такое заключение содержится в докладе «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса». По мнению его авторов, конфликты могут возникнуть из-за того, что мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушается под воздействием антиглобализма и национализма. ​

«Эти тенденции сойдутся в одном месте с беспрецедентной скоростью, после чего управление и сотрудничество станут невозможны, а сама природа власти и глобальный ландшафт будут фундаментально изменены», — цитирует агентство текст доклада, который был презентован 9 января в институте Newseum в Вашингтоне.

Авторы доклада подчеркивают, что излишний расчет на то, что материальные стимулы могут сдерживать конфликты, только углубляет риск эскалации, а различия в ценностях и интересах стран приведут к тому, что региональные силы приступят к «переделу сфер влияния».

В числе факторов, которые уже сейчас определяют «темное и трудное ближайшее будущее», в докладе Национальной разведки США выделены «более агрессивные» Россия и Китай, региональные конфликты, терроризм, рост материального неравенства, изменение климата, а также слабый рост мировой экономики.

Агентство Reuters при этом подчеркивает, что авторы доклада сознательно избегают анализа будущего политического курса США, однако исследование уделяет особое внимание тем областям, на которых обещал сосредоточиться во время своей предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп, обещая улучшение отношений США с Россией, пересмотр экономических отношений с Китаем, возвращение рабочих мест в США и борьбу с терроризмом.

Ранее основатель американского аналитического центра Stratfor Джордж Фридман рассказал, в каких странах в скором времени могут начаться военные конфликты. По его мнению, длительное отсутствие войн между европейскими государствами не гарантирует, что они не могут разгореться снова. Так, есть вероятность войны в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и на Тихом океане.