Крупнейший экспортер российской водки признал себя банкротом

Владелец Roust Corp Рустам Тарико 30 декабря подал ходатайство в манхэттенский суд о банкротстве второго в мире по величине производства водки. Как сообщает RNS, он хочет реструктурировать долг в размере 1,14 млрд долларов.

Причинами обесценивания активов в документе названы экспортно-импортные ограничения и неравная конкуренция.

«На развитие компании повлияли макроэкономические условия, которые ей неподконтрольны. Компания столкнулась с дефицитом ликвидности и высокими процентными ставками», — сообщил глава холдинга Гранд Винтертон.

Он также рассказал, что компания уже договорилась о реструктуризации долга с держателями 90% кредитных нот (CLN. Всего компания имеет CLN на 488 млн долларов, конвертируемых бондов на 279 млн долларов, кредитов на 160,4 млн долларов и займов, выданных дочерним предприятиям на 216 млн долларов.

Судья Роберт Дрейн назвал высокой квалификацию держателей бондов Roust. Он одобрил их план, обеспечивающий держателей обеспеченных нот облигациями на сумму 385 млн долларов, денежным вознаграждением размером 20 тысяч долларов и правом на участие в выкупе допэмиссии акций реорганизованной компании на 55 млн долларов.