Обама рассказал о проблемах своих дочерей с секретной службой

Президент США Барак Обама в интервью ABC News рассказал о том, какие проблемы испытывали его дочери Малия и Саша из-за необходимости постоянного присутствия в их жизни сотрудников секретной службы Белого дома.

По словам Обамы, став подростками, девочки начали жаловаться на «людей с микрофонами и оружием», которые неотступно следовали за ними повсюду. «Конечно, это оказывает определенное давление», — признал американский лидер.

Тем не менее он добавил, что обе его дочери отлично справились с этой психологической нагрузкой, и поблагодарил свою супругу Мишель за их прекрасное воспитание.

Ранее Обама рассказал журналистам, что его дочери в скором времени покинут не только Белый дом (откуда президентское семейство переселится после инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа), но и своих родителей.

Малия, как выяснилось, уже «совсем взрослая» и в ближайшее время отправится в колледж, а Саша «на пути к этому».