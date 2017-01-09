СМИ узнали подробности новой антитабачной концепции Минздрава

Минздрав РФ разработал и уже направил для ознакомления в некоторые федеральные ведомства «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Новый законопроект вводит полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах и на всех видах автомобильного общественного транспорта. Кроме того, нельзя будет курить в личном транспорте в присутствии детей и лиц, возражающих против курения. Причем, в последнем случае запрет также распространяется на все типы помещений, даже на собственную квартиру.

Главным и самым обсуждаемым акцентом документа станет запрет на продажу табачных изделий лицам, рожденным после 2015 года, даже при последующем достижении ими совершеннолетия.

«Эта мера соотносится с теми целями, которые ставятся мировым сообществом. Передовые страны, которые достигли больших успехов в борьбе против табака, уже поставили своей целью запретить его полностью к 2035–2040 годам», — сообщил изданию сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктор Зыков.

Он также рассказал, что в случае принятия концепции другими федеральными ведомствами в России запретят производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.