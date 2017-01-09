09 января 2017, 09:23
У линии разграничения в Донбассе пропали трое украинских военных
Пресс-центр штаба украинской силовой операции заявил о пропаже трех военнослужащих около линии разграничения в Донбассе.
«Восьмого января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует», — сказано в сообщении.
В начале года президент Украины Петр Порошенко отказался идти на компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе. Он аргументировал свое решение тем, что таким образом «подогреет аппетиты России».
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