У линии разграничения в Донбассе пропали трое украинских военных

Пресс-центр штаба украинской силовой операции заявил о пропаже трех военнослужащих около линии разграничения в Донбассе.

«Восьмого января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует», — сказано в сообщении.

В начале года президент Украины Петр Порошенко отказался идти на компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе. Он аргументировал свое решение тем, что таким образом «подогреет аппетиты России».