Песков призвал серьезно обсудить антитабачную концепцию Минздрава

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в правительстве нет какой-либо позиции по антитабачной концепции, предложенной российским Минздравом. Об этом пишет РИА Новости.

«Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может. Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, оно в первую очередь, скажем так, свои ведомственные ориентиры продвигает вперед. Конечно, такие предложения, они могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства», — сказал Песков журналистам в понедельник.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Минздрав РФ планирует ввести ряд запретов, призванных вывести борьбу с курением на новый уровень. В частности, будет запрещено продавать табачные изделия лицам, рожденным после 2015 года, даже при последующем достижении ими совершеннолетия.