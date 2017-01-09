В свердловском спортивном секторе перед ЧМ по футболу произошли кадровые перестановки

Перед новогодними каникулами в Свердловской области произошли серьезные кадровые перестановки в ГУП «Урал-2018», созданном под Чемпионат мира по футболу. Изначально предприятие занималось, в основном, продвижением и пиаром ЧМ в Екатеринбурге.

Правда, именно с маркетологами у ГУПа с самого начала отношения как-то не задались. Первый замдиректора «Урала-2018» Валерий Гылка был уволен под давлением общественности после скандала с закупками на общую сумму 100 млн рублей, куда входила, например, организация заграничных командировок сотрудников ГУПа с премиум-обслуживанием в аэропортах и арендой дорогих авто.

После увольнения Гылки маркетингом в ГУПе занялась Марина Приймак, экс-сотрудница футбольного клуба «Урал». Но и она попала под сокращение. «Жесткое, безапелляционное и, по сути, в части моего направления работы – неаргументированное», - заявила она сама. В чем заключалась критика в адрес Приймак, неизвестно, но полуофициально сокращение стало следствием изменения функционала ГУПа. Пиаром предприятие больше, похоже, заниматься не будет – денег нет.

До 2018 года свердловские власти готовы дать ГУПу на продвижение футбола всего несколько миллионов рублей, а с учетом размаха мероприятия сумма ничтожно мала. Некоторые говорят, что ГУП могут вообще расформировать за ненадобностью. «Все уже попилили», - резюмируют в кулуарах.