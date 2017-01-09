Сын экс-президента Польши найден мертвым

Сына экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслава нашли найден мертвым в собственной квартире в Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости.

43-летнего мужчину обнаружил мертвым его сын.

Согласно предварительной информации, на теле умершего не было повреждений, поэтому версия о насильственной смерти пока исключена.

Отметим, всего у Леха Валенсы восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.

Пшемыслав Валенса неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.