09 января 2017, 12:58
Сын экс-президента Польши найден мертвым
Сына экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслава нашли найден мертвым в собственной квартире в Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости.
43-летнего мужчину обнаружил мертвым его сын.
Согласно предварительной информации, на теле умершего не было повреждений, поэтому версия о насильственной смерти пока исключена.
Отметим, всего у Леха Валенсы восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.
Пшемыслав Валенса неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
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