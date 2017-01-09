Глава МИД Турции завил об отказе признать «аннексию» территории Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не признает «аннексию» территории Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины», — сказал Чавушоглу в своем выступлении на конференции послов в Анкаре. При этом он подчеркнул, что сотрудничество Турции с Россией не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии.

Чавушоглу также отметил, что диалог его страны с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов. В частности, по его словам, Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности и примирении в Сирии. При этом он заверил, что Турция продолжит «активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии».

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. В ходе голосования большинство жителей высказалось за присоединение к России. Киев и подавляющая часть мирового сообщества отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права.