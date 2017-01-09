Домашний арест Улюкаева попросили продлить на три месяца

Следственные органы попросили суд продлить срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева на три месяца до 15 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По словам, ходатайство поступило в минувшее воскресенье, суд рассмотрит его 10 января.

Алексей Улюкаев, который в ноябре был отправлен под домашний арест по подозрению во взяточничестве, стал первым российским министром, арестованным с начала правления президента Владимира Путина. Бывший министр обвиняется Следственным комитетом в получении взятки в размере 2 млн долларов. По ходатайству следствия Улюкаев, который не признает свою вину, был отправлен Басманным судом под домашний арест до 15 января, который он проводит в своей квартире в элитном комплексе «Золотые ключи-2». Суд также отклонил ходатайство адвокатов с просьбой разрешить Алексею Улюкаеву прогулки два раза в день и общение со СМИ.

