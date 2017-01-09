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09 января 2017, 14:25
Алексей Улюкаев Басманный суд взятка Минэкономразвития

Домашний арест Улюкаева попросили продлить на три месяца

Алексей Улюкаев в Басманном суде
Алексей Улюкаев в Басманном суде
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Следственные органы попросили суд продлить срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева на три месяца до 15 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По словам, ходатайство поступило в минувшее воскресенье, суд рассмотрит его 10 января.

Алексей Улюкаев, который в ноябре был отправлен под домашний арест по подозрению во взяточничестве, стал первым российским министром, арестованным с начала правления президента Владимира Путина. Бывший министр обвиняется Следственным комитетом в получении взятки в размере 2 млн долларов. По ходатайству следствия Улюкаев, который не признает свою вину, был отправлен Басманным судом под домашний арест до 15 января, который он проводит в своей квартире в элитном комплексе «Золотые ключи-2». Суд также отклонил ходатайство адвокатов с просьбой разрешить Алексею Улюкаеву прогулки два раза в день и общение со СМИ.

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