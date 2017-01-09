Акционеры «Аргументов и фактов» сменили главного редактора

Николай Зятьков освобожден от должности главного редактора газеты «АиФ», которую занимал с 2002 года, передает ТАСС со ссылкой на сотрудников издательского дома. Соответствующее решение было принято акционерами.

Официально представители издательского дома сообщили, что увольнение Зятькова будет произведено «по соглашению сторон».

«Сегодня мы подписывали номер: в выходных данных и.о. редактора — Евгений Семёнович Факторович. Он бессменный ответственный секретарь уже много-много лет. Больше никакой информации», — рассказал сотрудник «Аргументов и фактов».

У них с коллегами пока нет никакой информации о сроках назначения нового главреда и его кандидатуре — даже предполагаемой.

Помощница Николая Зятькова сообщила, что какую-либо информацию по поводу его увольнения можно будет получить завтра, когда станут известны итоги встречи редколлегии с генеральным директором.

На сайте «Аргументов и фактов» Николай Зятьков по-прежнему значится главным редактором в рубрике «Руководство».

Генеральный директор АО «АиФ» Руслан Новиков заявил, что в настоящее время рассматривается несколько кандидатов на должность главреда.