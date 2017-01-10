Россия обогнала все страны Европы по заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний совместно со Всемирной организацией здравоохранения подготовил доклад о ситуации с распространением вируса иммунодефицита (ВИЧ) в более чем 50 европейских странах.

Согласно этому докладу, около двух третей всех новых случаев заражения ВИЧ, которые регистрируются в Европе, приходятся на Россию.

Авторы доклада констатировали, что усилия по борьбе с ВИЧ-инфекцией фактически оказались тщетными: в западной части европейского региона, в Евросоюзе и Европейской экономической зоне (ЕС/ЕЭЗ) уровень заражения вирусом не продемонстрировал существенного сокращения, а в восточной части региона вырос более чем вдвое.

В докладе отмечается, что уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией широко варьируется от страны к стране в рамках европейского региона, и показатель по России действительно оказался самым высоким — 67,0 на 100 тысяч населения.