В военкомате в Казани сообщили о гибели российского военного в Сирии

В военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани заявили, что в июне 2016 года в Сирии погиб капитан российской армии Марат Ахметшин, сообщает РБК.

Как рассказала вдова Ахметшина, в апреле 2016 года капитана направили в служебную командировку. Спустя некоторое время он позвонил жене с неизвестного ей номера, оказавшегося сирийским. Гузель Ахметшина сообщила, что ее супруг погиб 5 июня под Пальмирой.

Похороны капитана Ахметшина, которому посмертно присвоено звание Героя России, прошли в августе. Именем погибшего военного названа школа в Казани.

Как отмечает РБК, капитан Ахметшин стал 24-м российским военным, погибшим в Сирии.