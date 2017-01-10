СМИ сообщили о восстановлении AliExpress доставки товаров в Россию

Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию, сообщает ТАСС.

Как сообщил агентству глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский, AliExpress планирует возобновить работу с логистической компанией SPSR до конца недели.

6 января AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через «СПСР-Экспресс» и по каналу «AliExpress — доставка без забот» из-за проблем с таможенным оформлением. Продавцы, торгующие через эту интернет-платформу, получили письма от AliExpress с соответствующим предупреждением. В свою очередь, работа SPSR была временно прекращена в связи со сбоем в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Кроме того, британский интернет-магазин Asos также вернул в Россию экспресс-доставку. Информация об этом появилась на сайте магазина. Временная приостановка экспресс-доставки была связана с обновлением ИТ-систем ритейлера.

Отметим, что днем ранее ФТС выступила с разъяснениями по поводу имевших место в новогодние праздники проблем с доставкой посылок. В сообщении говорилось, что эти проблемы были связаны с проведением выборочных проверок. Указанные проверки коснулись менее 1% всех посылок. Также таможенники подчеркнули, что не вносили никаких изменений в действующие правила оформления международных почтовых отправлений, ввозимых в страну, и экспресс-грузов.