Британская киноакадемия BAFTA объявила претендентов на премию

Британская академия кино и телевидения (BAFTA) опубликовала список претендентов на свои награды.

Мюзикл «Ла-Ла-Лэнд» участвует в 11 номинациях. Сыгравшие главные роли Эмма Стоун и Райан Гослинг претендуют на звание лучших актера и актрисы.

Киноленты «Под покровом ночи» режиссера Тома Форда и «Прибытие» Дэни Вильнева получили по девять номинаций каждый.

На победу в шести номинациях претендует фильм «Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана.

Торжественная церемония вручения премий BAFTA состоится 12 февраля в Лондоне.

Мюзикл «Ла-Ла-Лэнд» был лидером по количеству номинаций американской кинопремии «Золотой глобус». Он был признан лучшим комедийным фильмом года, получили награды режиссер картины Дэмьен Шазелл и композитор Джастин Гуревич, Эмма Стоун и Райан Гослинг стали лучшими актерами в комедийном фильме.

Best Film: Arrival, Manchester by the Sea, La La Land, I, Daniel Blake and Moonlight https://t.co/GF2IWjWe10 #EEBAFTAs pic.twitter.com/oyODajimNp