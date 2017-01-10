Дважды проигравший биатлонисту Логинову француз назвал его мошенником

Французский биатлонист Аристид Бегю на своей странице в Twitter написал, что оскорблен победой «мошенника», как он назвал российского спортсмена Александра Логинова.

Логинов 7-8 января на этапе Кубка IBU в Мартелле стал лучшим в спринте и гонке преследования, а Бегю стал восьмым и шестым соответственно.

«Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта», — заявил Бегю.

В 2015 году член сборной России по биатлону Александр Логинов был дисквалифицирован на два года за допинг решением Международного союза биатлонистов.

Напомним, 15 декабря 2016 года стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов.