Суд отказался выпустить Улюкаева под подписку

Басманный суд Москвы отказался изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, ранее назначенного бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, сообщает РИА Новости.

Защита Улюкаева ходатайствовала о смягчении меры пресечения и замене домашнего ареста на подписку о невыезде. Сторона обвинения выступала против данного ходатайства. Следователь выразил мнение, что в случае снятия домашнего ареста Улюкаев может оказать давление на свидетелей.

Суд согласился с доводами обвинения и продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Наложенные ранее ограничения сохранены: Улюкаеву запрещено покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН.

Ранее сообщалось, что показания против Улюкаева дали чиновники Минэкономразвития и Росимущества. Их фамилии не называют. При этом следователь заявил, что некоторые свидетели могут быть переквалифицированы в подозреваемых.

Улюкаев был задержан в ночь 15 ноября 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов. Срок следствия по делу Улюкаева продлен до 15 мая.