Брейвик в очередной раз продемонстрировал в суде нацистское приветствие

Житель Норвегии Андерс Брейвик, который в 2011 году расстрелял 77 участников молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя, перед очередным началом судебного заседания продемонстрировал нацистское приветствие, сообщает AFP.

Брейвик вскинул правую руку в приветствии в тот момент, когда он заходил в зал суда.

Это уже не первый аналогичный случай. В апреле 2012 года в Осло перед началом первого судебного заседания, после того, как с Брейвика сняли наручники, он ударил себя кулаком в грудь и также вскинул руку в нацистском приветствии. Позже он повторил этот жест и на следующем заседании.

В апреле 2016 года суд в Осло частично удовлетворил жалобу Брейвика на «бесчеловечные» условия содержания. В иске, поданном против правительства Норвегии, Брейвик, в частности, указывал, что он большую часть времени проводит в одиночной камере. Кроме того, он жаловался, что на него слишком часто надевают наручники, подвергают обыскам и недостаточно разнообразно кормят. Своим иском Брейвик намеревался добиться смягчения условий содержания.

Ранее стало известно, что Брейвик займется изучением политологии в университете Осло. Коммуникация между Брейвиком и университетом будет осуществляться через контактное лицо. Проходить учебный курс заключенный, в соответствии с правилами тюрьмы, будет самостоятельно.