Глава ЦРУ признал неверную оценку потенциала ИГ командой Обамы

Директор ЦРУ Джон Бреннан высказал предположение, что судьбоносные решения американской администрации за последние 20 лет могли стать причиной обостренной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил телеканалу CNN.

В частности, США вместо полного вывода войск из Ирака в 2011 году могли сохранить там небольшой контингент. Уход американцев не стал причиной расцвета экстремизма, но оказался «способствующим фактором» для взрывного укрепления позиций запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство (ИГ). Бреннан заявил, что история могла бы быть другой.

«Если бы мы знали тогда то, как будут развиваться события, что ИГ способно занять почти всю территорию Сирии, мы бы так поступили? Наверное, нет», — подытожил он.

Бреннан также заявил, что Вашингтон в свое время переоценил последствия массовых переворотов в 2011 году в арабских странах.

«Я считаю, что некоторые представители администрации Обамы питали нереалистичные надежды на то, что "арабская весна" выдавит авторитарные режимы и демократия будет процветать потому, что так захотел народ», — сказал он.

Бреннан заявил, что понятие демократии в арабских странах означает «свободу для себя, своей семьи или племени». По его мнению, концепция демократии в западном понимании пока не прижилась в культуре этих стран.

Кроме того, Бреннан подчеркнул, что непредоставление военной поддержки сирийской оппозиции на ранних этапах ее становления не может считаться ошибкой администрации Обамы. Он уверен, что это вызвало бы новые проблемы. Возможно, даже более серьезные, чем сейчас, так как сирийская оппозиция крайне неоднородна.