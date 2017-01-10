СМИ узнали о провале третьего конкурса на строительство железных дорог к мосту в Крым

Уже третий подряд конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив не дал результатов — заказчик не получил ни одной заявки, пишет во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Согласно документам, срок приема заявок истек 9 января. При этом, как отмечает издание, подрядчики не стали подавать заявки на тендер даже после смягчения ряда требований. Так, заказчик, которым является ФКУ «Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» Росжелдора, убрал пункт об обязательном наличии у участника контракта уже выполненных работ по строительству особо опасных инфраструктурных объектов стоимостью не менее 20% от цены заказа ФКУ за последние три года.

Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров в интервью изданию высказал предположение, что отсутствие заявок на третий по счету конкурс связано с тем, что цена контракта в 16,9 млрд рублей может быть ниже рыночной. По его мнению, ​с учетом рисков Росжелдор должен был предложить подрядчикам не менее 20 млрд рублей.

Напомним, что второй конкурс, проведенный в конце декабря, также не выявил генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту из-за отсутствия заявок.