ЦБ сможет блокировать опасные сайты за один день

Банк России получил право выявлять фишинговые сайты, а также сайты, распространяющие вредоносные программы и противоправную информацию. Соответствующие данные ЦБ будет отправлять в координационный центр (КЦ), а затем сможет блокировать такие сайты за один день. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Документ о наделении ЦБ соответствующими полномочиями был подписан в конце 2016 года. Срок соглашения составляет три года.

В 2016 году Центробанк устранил примерно 1,5 тысячи вредоносных страниц. После получения новых возможностей регулятор сможет значительно увеличить эту цифру за счет более оперативной блокировки подозрительных сайтов. Ожидается, что это благоприятно скажется на общем климате российского интернета.

В настоящее время в РФ зарегистрировано свыше 6,4 млн доменных имен .ru и .рф. Представлять опасность из них могут около 370 тысяч и это число растет. «Каждый месяц мы выявляем в среднем 3–4 тысячи новых фишинг-страниц, пополняя их списки по несколько раз в день. Но даже за час своего существования одна мошенническая страница может навредить пользователям», — пояснил изданию собеседник в компании «Яндекс.Браузер».

Генеральный директор КЦ Андрей Воробьев отметил серьезность существующей проблемы опасных сайтов и выразил надежду на ускорение борьбы с правонарушениями в интернете: «Ранее ЦБ отправлял жалобы в другие компетентные организации, но это не совсем логично, ведь он является банковским регулятором. Теперь работа регулятора ускорится, поскольку они получили возможность напрямую отправлять письма регистраторам с просьбой заблокировать домен».