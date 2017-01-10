Губернатор Петербурга подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) является решенным, но здание полностью сохранит свои музейные функции, передает ТАСС.

«По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию », — пояснил Георгий Полтавченко. При этом он уточнил, что собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее содержание его будет осуществляться за счет церкви.

Георгий Полтавченко также заверил, что доступ в Исаакиевский собор будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий.

Днем ранее издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации сообщило о поручении губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ к декабрю 2017 года.