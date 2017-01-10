Минздрав предложил писать о вреде курения на самих сигаретах

Российское Министерство здравоохранения в рамках недавно обнародованного проекта государственной антитабачной концепции предлагает наносить маркировку о вреде курения не только на пачки сигарет, но и на сами сигареты, передает ТАСС.

Как именно будет выглядеть эта маркировка, в проекте не уточняется — но говорится, что ее предлагается разместить «на обертке фильтра сигарет и сигаретной бумаге».

Также в документе прописана необходимость «стандартизировать упаковку табачной продукции» и ящик для ее хранения в торговых точках.

Напомним, ранее об антитабачной концепции стало известно, что она содержит предложения приравнять электронные сигареты к обычным (и, соответственно, запретить их курение в общественных местах), запретить продажу табака и табачных изделий лицам, родившимся после 2014 года, а также разрешить работодателям продлевать продолжительность рабочего дня курящих сотрудников.

Кроме того, Минздрав предложил включить лечение от никотиновой зависимости в перечень услуг, оказываемых в рамках бесплатного обязательного медицинского страхования (ОМС).

Впрочем, накануне в ведомстве заявили, что проект концепции еще будет дорабатываться с учетом предложений федеральных министерств и ведомств.