Соцсети о подорожании «Зенит-Арены»: Похоже, строят не стадион, а замки в Монако

Еще 2 миллиарда рублей, которые потратят из бюджета Санкт-Петербурга на строительство «Зенит-Арены», наверняка станут не последней тратой на этот стадион, и деньги идут совсем не на строительство спортивного объекта. Такое мнение чаще всего высказывают пользователи социальных сетей, комментируя новость о выделении средств на завершение работ на стадионе после его сдачи в эксплуатацию.

«Два - мало! Весной будет паводок, Нева из берегов выйдет, - надо добавить на восстановление», - иронизирует пользователь Александр Александров из Москвы. «Разворуют и эти два миллиарда ... делов-то!», - убежден пользователь Ролан Радомиров из Москвы. «Аппетит приходи во время еды. Это ещё не конец», - убеждена и пользователь Ирина Рудова, в настоящее время проживающая в Эль-Кувейте.

«Такое впечатление, что под стадионом тайный ход. По которому исчезают стройматериалы. И где-то строится целый город», - делится мнением пользователь Георгий Кастенко ( ), уроженец Гродно, в настоящее время проживающий в США. «Походу, строят не стадион...», - согласен с ним Анатолий Побида из города Иж в Удмуртии, Россия. «Строят себе замки в Монако...», - откликается на его слова Ролан Радомиров.

«Строители отпраздновали ещё 2 миллиарда рублей вливания в стадион Зенит-Арена на заброшенном в далёком Финском заливе Крестовском острове! И поклялись, что достроят это величественное египетское сооружение уже их дети!», - мрачно пошутил пользователь Сергей Арно из Петербурга.

Напомним, формально стадион «Зенит-Арена» в Петербурге достроен, однако городские власти выделили еще два миллиарда рублей на завершение работ на объекте. Как сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка», 29 декабря Комитет по строительству города без конкурса заключил соответствующий контракт с «Метростроем». Центр госэкспертизы гороза утвердил смету 22 декабря.

Стадион «Зенит-Арена» начали строить в 2007 году на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Именно необходимостью довести объект до соответствия этим требованиям власти объяснили выделение 2 миллиардов после сдачи объекта в эксплуатацию.

Сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 миллиарда рублей.