В США предложили расследовать кибератаки по образцу терактов 11 сентября

Для расследования кибератак, в которых США обвиняют Россию, конгрессмены от Демократической партии предложили создать независимую комиссию по образцу той, что расследовала теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Демократы предлагают принять «Акт в защиту демократии» и в его рамках создать состоящую из 12 представителей двухпартийную комиссию, цель которой — опросить свидетелей и получить документы, чтобы изучить «попытки Москвы или других структур повлиять на выборы президента США». При этом члены комиссии не должны состоять в Конгрессе.

Авторы инициативы признают, что у этого законопроекта, который был внесен в обе палаты американского Конгресса, мало шансов, так как его пока не поддерживает ни один республиканец. При этом Республиканская партия в настоящее время контролирует и Сенат, и Палату представителей.

После публикации доклада американской разведки о «вмешательстве России» в выборы 2016 года в Конгрессе США появилось сразу несколько антироссийских инициатив. Так, высокопоставленные представители разведывательных комитетов в Палате представителей и Сенате заявили, что после публикации доклада должен последовать «решительный ответ», чтобы предотвратить подобное в будущем. В свою очередь, сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что внесут в Конгресс проект «всеобъемлющих» санкций против России в связи с обвинениями в кибератаках. Маккейн при этом выразил сомнение, что инициативы подпишет избранный президент Дональд Трамп, но при наличии двух третей голосов «за», они станут законом.