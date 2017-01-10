Россия попала в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»

Российские аналитики допустили, что по уровню развития спецподразделений по кибербезопасности, существующих для военных или разведывательных целей, РФ может входить в топ-5 стран. По оценкам экспертов, в рейтинг также входят США, Китай, Великобритания и Южная Корея. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию аналитического центра Zecurion.

Специалисты оценивают численность российских кибервойск примерно в 1 тысячу человек. На их финансирование может ежегодно идти примерно 300 млн долларов. Среди главных направлений деятельности кибервойск выделяют шпионаж и информационные войны.

Аналитики уверены, что чем больше развито государство, тем оно более уязвимо для хакерских атак.

«Зависимость различных устройств и оборудования от интернета будет только расти. В результате будет увеличиваться уязвимость отдельных пользователей, их гаджетов, машин, а также систем и инфраструктуры стран», — пояснил руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

Отмечается, что подобные подразделения используются десятками стран официально, а не официально эта цифра может превышать сто государств. Действия таких специальных подразделений ведутся непрерывно, однако, ни одна страна не взяла на себя ответственность за подобные случаи.

«Ни одна страна сейчас не признает, что она совершает атаки на информационные системы других государств», — рассказал директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин.

Напомним, российской стороне неоднократно приписывались хакерские атаки, якобы проводившиеся для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.