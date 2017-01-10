Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 января 2017, вторник, 11:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
10 января 2017, 10:38
Россия США хакеры

Россия попала в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»

Хакер
Хакер
Фото: imperor.net

Российские аналитики допустили, что по уровню развития спецподразделений по кибербезопасности, существующих для военных или разведывательных целей, РФ может входить в топ-5 стран. По оценкам экспертов, в рейтинг также входят США, Китай, Великобритания и Южная Корея. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию аналитического центра Zecurion.

Специалисты оценивают численность российских кибервойск примерно в 1 тысячу человек. На их финансирование может ежегодно идти примерно 300 млн долларов. Среди главных направлений деятельности кибервойск выделяют шпионаж и информационные войны.

Аналитики уверены, что чем больше развито государство, тем оно более уязвимо для хакерских атак.

«Зависимость различных устройств и оборудования от интернета будет только расти. В результате будет увеличиваться уязвимость отдельных пользователей, их гаджетов, машин, а также систем и инфраструктуры стран», — пояснил руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

Отмечается, что подобные подразделения используются десятками стран официально, а не официально эта цифра может превышать сто государств. Действия таких специальных подразделений ведутся непрерывно, однако, ни одна страна не взяла на себя ответственность за подобные случаи.

«Ни одна страна сейчас не признает, что она совершает атаки на информационные системы других государств», — рассказал директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин.

Напомним, российской стороне неоднократно приписывались хакерские атаки, якобы проводившиеся для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Добыча нефти
СМИ сообщили о снижении Россией нефтедобычи по соглашению с ОПЕК
Хакер
Россия попала в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»
AliExpress
AliExpress возобновил доставку товаров в Россию
РС-24 «Ярс»
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
Здание Конгресса США
В США предложили расследовать кибератаки по образцу терактов 9/11
Архив новостей

Самое читаемое

Рейд судебных приставов.
Минюст разрешит изымать у должников единственное жилье
Рустам Тарико.
Крупнейший экспортер российской водки признал себя банкротом
Боевые действия в Мосуле
Иракские военные захватили в Мосуле штаб чеченских боевиков
Зиновий Григорьевич Колобанов
Мемория. Зиновий Колобанов
Виталий Арнольд (1968-2017)
Просветитель Виталий Арнольд
11:45 Эксперт Антон Табах: С идеей продавать жилье должников лекарство может быть хуже болезни
11:43 В честь убитого посла РФ назвали улицу и зал в Центре искусства в Анкаре
11:35 Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились о конфиденциально‍м ведении развода
11:23 СМИ сообщили о снижении Россией нефтедобычи в рамках соглашения с ОПЕК
11:21 ЦБ сможет блокировать опасные сайты за один день

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Баев
Александр Александрович Баев
10 января 1904 года родился Александр Баев, выдающийся биохимик
11:15 Южная Корея отказалась от учений с Японией и США против КНДР
11:07 Биологи изучили эволюцию эхолокации у летучих мышей
10:55 ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в триллион долларов
10:52 Работник «Почты России» попался на краже сотовых телефонов из посылок
10:47 Yahoo! сменит название и руководство после продажи части бизнеса
10:38 Россия попала в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»
10:36 Глава ЦРУ признал неверную оценку потенциала ИГ командой Обамы
10:15 СМИ сообщили о восстановлении AliExpress доставки товаров в Россию
10:01 СМИ узнали о возможном срыве поставок ракетных комплексов «Ярс»
09:41 В США предложили расследовать кибератаки по образцу терактов 11 сентября
09:24 Новый сезон «Твин Пикс» выйдет в мае 2017 года
09:21 СМИ сообщили о планах Минтранса ужесточить штрафы в «Платоне»
08:48 Минздрав предложил включить лечение от курения в ОМС
08:26 ВС Венесуэлы заявил о невозможности импичмента президента страны
08:06 Дважды проигравший биатлонисту Логинову француз назвал его мошенником
07:42 Госдеп США отказался предоставить доказательства российских кибератак
07:14 Американские летчики пожаловались на опасные сближения с ВКС РФ
01:04 Центробанк принял первые жалобы на электронное ОСАГО
00:38 Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента страны
09.01 23:58 Греческая полиция рассказала о причинах смерти консула РФ
09.01 23:51 Победа Трампа принесла российским миллиардерам 29 млрд долларов
09.01 23:33 Минфин США расширил «список Магнитского» на пять фамилий
09.01 23:19 Улицу в Анкаре переименовали в честь убитого российского посла
09.01 22:51 ФИФА присвоила Роналду звание лучшего футболиста года
09.01 22:38 Консула РФ обнаружили мертвым в афинской квартире
09.01 22:27 Трамп нашел своему зятю место в Белом доме
09.01 22:07 Обама рассказал о проблемах своих дочерей с секретной службой
09.01 21:50 Минздрав решил доработать антитабачную концепцию
09.01 21:36 Акционеры «Аргументов и фактов» сменили главного редактора
09.01 21:02 Нацразведка США предрекла возникновение конфликтов в ближайшие пять лет
09.01 20:26 Лукашенко сделал въезд в Белоруссию безвизовым для граждан 80 стран
09.01 20:19 Российский бегун Дылдин дисквалифицирован на четыре года
09.01 20:03 Комплексы С-400 «Триумф» заступят на дежурство для ПВО Москвы
09.01 19:39 СМИ сообщили о поручении губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ
09.01 19:30 Таможенники объяснили задержку посылок в новогодние праздники
09.01 19:05 В «КамАЗ-мастере» заявили о выдавливании России из лидеров «Дакара»
09.01 18:54 В США упала гигантская секвойя с тоннелем
09.01 18:37 Полонский предложил Чайке лично возглавить сторону обвинения по его делу
09.01 18:11 Глава МИД Турции заявил об отказе признать «аннексию» территории Украины
09.01 17:59 «Ъ» подтвердил закрытие офлайн-версий «Власти» и «Денег»
09.01 17:48 Стало известно имя представителя РФ на инаугурации Трампа
09.01 17:43 Эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам
09.01 17:23 В аэропорту Стамбула отменены все рейсы из-за снегопада
09.01 17:04 Минюст разрешит изымать у должников единственное жилье
09.01 16:49 Подозреваемый в убийстве Сулима Ямадаева осужден за разбой в Москве
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.