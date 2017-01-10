Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению о неразглашении деталей своего бракоразводного процесса, передает телеканал CNN.

«Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни бывшей семьи и их детей, включая сохранение конфиденциальности всех судебных документов и привлечении частного судьи для вынесения необходимых правовых решений», — говорится в совместном заявлении бывшей пары.

В заявлении также отмечается, что бывшие супруги намерены выступать в этом вопросе «единым фронтом».

Ранее Брэд Питт подал прошение о сокрытии деталей соглашения с Анджелиной Джоли об опеке над их детьми, однако судья высшего суда в США отклонил запрос актера. СМИ также узнали о судебном одобрении соглашения Джоли и Питта по опеке над детьми.