ДНР сообщила о попытке прорыва украинских войск на севере Донецка

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о попытке украинских силовиков осуществить прорыв на севере Донецка, передает Донецкое агентство новостей.

«ВСУ в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны», — сообщили в ДНР.

В сообщении говорится, что подразделения самопровозглашенной республики «были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия».

По предварительным данным, ВСУ потеряли двоих убитыми, трое украинских военнослужащих получили ранения.

В свою очередь в пресс-центре штаба украинских войск сообщили о минометном обстреле на донецком направлении в районе Авдеевки, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.