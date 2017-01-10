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10 января 2017, 23:49
допинг Россия

Антидопинговые агентства 19 стран призвали дисквалифицировать РФ

Допинг-контроль
Допинг-контроль
Фото: philly.com

По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить РФ права на проведение всех состязаний.

Текст соответствующего заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

Указанные требования предлагается применять до тех пор, «пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», говорится в заявлении.

Также в заявлении содержится предложение «перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране».

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