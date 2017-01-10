Антидопинговые агентства 19 стран призвали дисквалифицировать РФ

По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить РФ права на проведение всех состязаний.

Текст соответствующего заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

Указанные требования предлагается применять до тех пор, «пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», говорится в заявлении.

Также в заявлении содержится предложение «перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране».