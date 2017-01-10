В соцсетях обсуждают вброс о «запрете» пропаганды сталинизма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обсуждают возможного автора медиавброса с якобы запретом пропаганды сталинизма. Он появился в рождественский сочельник в аккаунте некоего экс-сотрудника МВД из Ставрополья и быстро разошелся по соцсетям, сообщается в Telegram-канале Gorod_Ekb.

В фейковой новости «Интерфакса» утверждалось, что депутаты свердловского заксобрания ввели ответственность за пропаганду сталинизма в отдельно взятом городе. Поддержал новшество мэр Евгений Ройзман, а также вдова первого президента России Наина Ельцина и сотрудники Генконсульства США. Охранники последних при этом как будто не пустили в зал заседаний депутатов-коммунистов, которые, конечно, проголосовали бы против такого закона.

О том, что новость – явная подделка, стало ясно очень быстро. Но вот автор не найден до сих пор. Слухачи говорят, что персонаж, через чей аккаунт был сделан вброс, что-то вроде ставропольского Зергулио, блогера со связями в силовых структурах. Но из-за топорности подделки в Екатеринбурге сомневаются, что вброс против Ройзмана могли устроить силовики, которые, впрочем, теплых чувств к мэру действительно не питают.

Среди других вариантов, кто мог быть инициатором вброса, называют старую подругу мэра, журналистку Аксану Панову, которая практически сразу после избрания Ройзмана на пост главы города прекратила контакты с ним и стала консультировать его политических оппонентов.