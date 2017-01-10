Росрыболовство заявило о полном импортозамещении прибалтийских шпрот

Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук заявил, что после отмены ограничений на ввоз шпрот прибалтийские поставщики столкнутся с жесткой конкуренцией. Он заявил Rambler News Service, что за прошедшее время российские производители шпрот полностью заместили иностранную рыбную продукцию.

Кроме того, они выпускают высококачественный товар, а собственное сырье позволяет не поднимать цены, заявил Савчук.

«Сейчас при снятии ограничений прибалтийским поставщикам придется побороться за место на полке», — сказал Савчук.

Он подчеркнул, что калининградские рыбные предприятия два года назад переключились на российское сырье, и объемы лова российских рыбаков заметно выросли. В 2016 году положительная динамика сохранилась.

В ноябре 2016 года Россельхознадзор сообщил о частичном возобновлении поставок рыбных консервов, в том числе шпрот, с предприятий Латвии и Эстонии.

Ввоз рыбных консервов из Прибалтики был запрещен в июне 2015 года после неудовлетворительных результатов инспекции на предприятиях Латвии и Эстонии.