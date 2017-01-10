Росстат назвал наиболее подорожавшие за год продукты

В 2016 году в России из продовольственных товаров сильнее всего подорожало сливочное масло, цена которого увеличилась на 20,5%. Такие данные на своем сайте опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным службы, остальные молочные продукты за год подорожали в среднем на 9,5%. Цены на рыбу и морепродукты выросли за год на 8,6%. На макаронные изделия — на 4,5%, на подсолнечное масло — на 3,4%, на мясо — на 1,6%.

На плодоовощную продукцию значительнее всего увеличились цены на свежие огурцы и помидоры — к концу года на 23,7% и 8,3% соответственно. Виноград подорожал на 5,3%, картофель — на 3,1%, репчатый лук — на 2,2%, свекла столовая — на 1,4%. По итогам года цены на плодоовощную продукцию упали в среднем на 6,8%.

Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10,6%, лимоны — на 10,3%, бананы — на 3,8%, груши — на 1,2%, сухофрукты — на 0,9%. При этом в Росстате отмечают, что снизились цены на соль, муку, гречневую крупу, рис, пшено, горох и фасоль.

В службе государственной статистики также отмечают, что сдержать рост продовольственной инфляции помогло снижение цен на сахарный песок (за год они упали на 6%), яйца (минус 0,7%) и, главное, на овощи и фрукты.

Средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла лишь на 3,5%, составив чуть более 3,7 тысячи рублей. Наибольшая стоимость продуктовой корзины зафиксирована Росстатом на Чукотке (9204,1 рублей), наименьшая — в Курской области (2999,8 рублей). В Москве стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 5% (до 4447,8 рублей).