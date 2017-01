ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ до 48 команд

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира (ЧМ) по футболу с 32 до 48 сборных. Соответствующая информация размещена на странице ФИФА в Twitter.

Нововведение начнет действовать с 2026 года. В ЧМ будет участвовать 16 групп, по три команды в каждой. Таким образом, каждая сборная будет играть максимум 7 игр, а количество игр, которые будут проведены в рамках соревнований, увеличится с 64 до 80.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.