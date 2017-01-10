Генштаб РФ сообщил о гибели 20 сирийцев в результате авиаудара ВВС США

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что 3 января американский бомбардировщик Б-52 нанес авиаудар по провинции Идлиб, в результате погибли 20 мирных жителей. Об этом пишут РИА Новости.

Герасимов напомнил, что предыдущий авианалет ВВС США в районе Дар-эс-Зор 17 сентября спровоцировал атаку соединений запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Последний тому пример — нанесение удара 3 января этого года бомбардировщиком В-52 без уведомления российской стороны по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб, который находится в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. В результате удара погибли более 20 мирных жителей», — заявил Валерий Герасимов.

Он также сообщил, что международная коалиция во главе с США за два с половиной года проведения операции против боевиков ИГ в Сирии нанесла на порядок меньше ударов по сравнению с российскими Воздушно-космическими силами — всего около шести с половиной тысяч.

«Каких-либо значимых результатов они так и не достигли. При этом зафиксировано значительное количество жертв среди мирного населения и правительственных войск», — подчеркнул генерал армии.